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Opep mantém projeção de produção de líquidos e reduz estimativa do PIB do Brasil para 2027

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve as projeções de produção brasileira de combustíveis líquidos em 4,9 milhões de barris por dia (bpd) em 2026 e 5 milhões de bpd em 2027, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. As estimativas representam aumentos de 500 mil bpd neste ano e 100 mil bpd no próximo. Na economia, a entidade manteve a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2026 em 2% e reduziu marginalmente a de 2027 de 2,2% para 2,1%.

Segundo a Opep, a produção brasileira de petróleo bruto subiu 93 mil bpd em setembro ante agosto, para 4,7 milhões de bpd, novo recorde sustentado pelo avanço do pré-sal. A produção de líquidos de gás natural ficou praticamente estável, em 100 mil bpd, assim como a de biocombustíveis, principalmente etanol, em cerca de 700 mil bpd.

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Com isso, a produção total de combustíveis líquidos aumentou 91 mil bpd na margem, para 5,5 milhões de bpd em setembro, 800 mil bpd acima do patamar de um ano antes. Para 2026, a Opep cita o aumento da produção nos projetos de Búzios, Mero, Marlim, Bacalhau e Wahoo, além de novas operações em Lapa e Gavião. Para 2027, destaca a expansão em Búzios, Bacalhau e Wahoo e o início de operações no complexo Pampo-Enchova.

A entidade adverte, contudo, que o aumento dos custos de desenvolvimento e a inflação podem comprometer a viabilidade econômica de projetos offshore e atrasar sua implementação.

No campo macroeconômico, a revisão para baixo do PIB de 2027 reflete a expectativa de que juros restritivos pressionem a demanda doméstica por mais tempo, diante da incerteza sobre novos cortes da Selic. A Opep avalia que exportações de commodities e o mercado de trabalho resiliente sustentam a atividade, mas aponta riscos fiscais e o impacto de custos elevados de financiamento sobre crédito e investimentos.

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