Opep mantém previsões para crescimento do PIB global em 2026 e 2027
Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 11.02.2026, 10:27:00 Editado em 11.02.2026, 10:35:50
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026, em 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. Para 2027, a projeção de avanço da economia global ficou igualmente inalterada, em 3,2%.
No caso do PIB dos EUA, a Opep agora espera acréscimos de 2,2% este ano e de 2% no próximo. A projeção anterior para 2025 era ligeiramente menor, de alta de 2,1%.
Em relação ao PIB da zona do euro, a Opep continua prevendo expansão de 1,2% tanto este ano quanto em 2026.
