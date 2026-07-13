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Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 11:05:00 Editado em 13.07.2026, 11:13:51
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A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2026, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta segunda-feira, 13. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Para 2027, a Opep também projeta alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo, mantendo a estimativa do relatório anterior.

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Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,84 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd em 2027.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ saltou 3 milhões de bpd em junho ante maio, para uma média de 36,28 milhões de bpd, segundo fontes secundárias, após Estados Unidos e Irã firmarem um acordo provisório para encerrar o conflito no Oriente Médio.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.

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