Opep mantém previsões para alta da oferta de petróleo fora da Opep+ em 2026 e 2027

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve em 600 mil bpd a previsão de aumento da oferta de petróleo entre países fora da Opep+ em 2026, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. O cartel avalia que as maiores contribuições devem vir de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Para 2027, a Opep também manteve a projeção de alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com isso, a organização estima que a produção total fora da Opep+ some 54,84 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd em 2027.

No mesmo relatório, a Opep informa que a produção do cartel avançou 2,04 milhões de bpd em outubro ante setembro, para uma média de 41,23 milhões de bpd, segundo fontes secundárias.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.