Opep mantém previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, em 2,4 milhões de bpd

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua previsão de alta na demanda global por petróleo em 2023, em 2,4 milhões de barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta terça-feira. Para 2024, o cartel também deixou inalterada sua projeção de acréscimo na demanda mundial, em 2,2 milhões de bpd. Apenas a demanda em países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE) deverá aumentar 100 mil bpd neste ano e 300 mil bpd no próximo, projeta a Opep. Fora da OCDE, a previsão é de avanços de cerca de 2,3 milhões de bpd no consumo em 2023 e de 2 milhões de bpd em 2024.

A Opep ainda elevou sua previsão para o aumento da oferta de petróleo entre países fora do grupo em 2023 em 100 mil barris por dia bpd, para 1,6 milhão de barris por dia, segundo o relatório mensal publicado nesta terça-feira. Os países que devem mais contribuir para o incremento da oferta em 2023 são EUA, Brasil, Noruega, Casaquistão, Guiana e China, diz a Opep. Para 2024, o cartel manteve a projeção de que a oferta global terá incremento de 1,4 milhão de bpd. Ainda no relatório, a Opep informa que sua produção teve alta de 113 mil bpd em agosto ante julho, para uma média de 27,45 milhões de bpd, de acordo com fontes secundárias.