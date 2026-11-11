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ECONOMIA

Opep eleva previsão de crescimento do PIB global em 2026 para 3,1%

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) elevou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2026 de 3,0% para 3,1%, segundo relatório mensal divulgado nesta quarta-feira, 11. Para 2027, a estimativa de avanço da economia mundial foi mantida em 3,2%.

Para os EUA, a Opep revisou para cima a projeção de alta do PIB em 2026, de 2,2% para 2,3%, e em 2027, de 2,0% para 2,1%.

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Na zona do euro, o grupo também aumentou as estimativas de crescimento em 2026, de 0,8% para 1,0%, e em 2027, de 1,0% para 1,1%.

Para a China, a Opep reiterou as projeções de expansão de 4,6% em 2026 e de 4,5% em 2027.

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PETRÓLEO/OPEP/PROJEÇÕES/PIB/Global
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