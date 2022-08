Opep corta previsão de crescimento do PIB global em 2022 e 2023, para 3,1%

Sergio Caldas (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) cortou sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2022, de 3,5% a 3,1%, em função do fraco desempenho de potências econômicas e da tendência de desaceleração em outras grandes economias no segundo trimestre, segundo relatório mensal publicado nesta quinta-feira.

continua após publicidade .

No documento, a Opep alterou suas previsões de crescimento este ano para as principais economias do mundo: EUA (de 3% para 1,8%), zona do euro (de 3% para 3,2%), China (de 5,1% para 4,5%) e Japão (de 1,6% para 1,4%).

Para 2023, o cartel reduziu levemente sua projeção de alta do PIB mundial, de 3,2% para 3,1%.

continua após publicidade .

No caso de grandes economias, também houve revisões: EUA (de 2,1% para 1,7%), zona do euro (de 2% para 1,7%) e Japão (de 1,7% para 1,6%).

Já para a China, a previsão para o próximo ano continua sendo de expansão de 5%.