Opep+ cogita expandir cortes na produção de petróleo em até 1 milhão de barris por dia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+), liderados pela Rússia, estão considerando novos cortes na produção de petróleo de até 1 milhão de barris por dia (bpd), disseram nesta quarta-feira, 29, algumas fontes. A medida, que provavelmente aumentaria os preços do petróleo, poderia ser anunciada na reunião virtual do cartel que acontece na quinta-feira, 30, e já foi adiada devido a divergências sobre o nível de produção da commodity. O acordo para novos cortes ainda não está garantido, e a proposta ainda enfrenta uma resistência significativa dentro do cartel. A prorrogação da maioria das restrições à produção já em vigor é o cenário mais provável, mas as negociações continuam. A Arábia Saudita, o maior produtor mundial de petróleo, é a favor dos novos cortes, disseram as fontes, enquanto os Emirados Árabes seguem relutantes sobre cortar a produção, assim como Nigéria e Angola, maiores produtores africanos de petróleo. Um porta-voz do governo saudita não respondeu sobre os possíveis cortes. Fonte:

