Opep+ acerta corte adicional de 1 milhão de bpd na produção de petróleo, dizem delegados

Os países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordaram com um corte adicional significativo na produção de 1 milhão de barris por dia (bpd), informaram os delegados do cartel, em uma medida que provavelmente aumentará os preços em meio ao conflito contínuo no Oriente Médio. Como parte do acordo alcançado nesta quinta-feira, a Arábia Saudita também concordou em estender o corte de 1 milhão de barris por dia anunciado em junho. Fonte:

continua após publicidade

.