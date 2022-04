Opep+ acelerará ritmo de aumento mensal da produção de petróleo em maio

Da Redação

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, junto com aliados (Opep+), decidiu nesta quinta-feira, 31, acelerar o ritmo de aumento da produção da commodity a 432 mil barris por dia (bpd) em maio. Anteriormente, o grupo vinha elevando a oferta em 400 mil bpd mensalmente, conforme acertado no ano passado.

A decisão foi tomada durante reunião ministerial e seguiu recomendação do Comitê Ministerial Conjunto de Monitoramento (JMMC, na sigla em inglês).

Segundo comunicado, os participantes do encontro concluíram que o cenário e as perspectivas apontam para um mercado "bem equilibrado" e que a recente volatilidade dos preços reflete "desdobramentos geopolíticos", e não fundamentos do setor. Na esteira da invasão russa da Ucrânia, no final do mês passado, as cotações do ativo energético dispararam e ultrapassaram a marca de US$ 100 por barril.

A próxima reunião ministerial da Opep+ foi marcada para 5 de maio de 2022.