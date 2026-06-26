OpenAI irá limitar funções em novo lançamento do ChatGPT após pedido do governo Trump

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta sexta-feira, 26, três novos modelos de inteligência artificial (IA) e disse que está atendendo ao pedido do governo dos Estados Unidos para, inicialmente, limitar o lançamento a um "pequeno grupo de parceiros confiáveis".

"A pedido deles governo dos EUA, estamos começando com uma prévia limitada para um pequeno grupo de parceiros confiáveis, cuja participação foi informada ao governo, antes de disponibilizar de forma mais ampla", escreveu a empresa, em postagem no seu blog. "Não acreditamos que esse tipo de processo de acesso do governo deva se tornar o padrão de longo prazo."

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A empresa também afirmou que "acredita em amplo acesso" e que está trabalhando para disponibilizar os modelos GPT-5.6 Sol, Terra e Luna de forma geral nas próximas semanas.

O anúncio ocorre semanas depois da rival da OpenAI, Anthropic, ter informado que precisou desativar o acesso a dois de seus modelos mais recentes para cumprir uma diretriz de controle de exportações do governo Trump. O governo americano vem monitorando de perto a regulação de IA desde que o presidente Donald Trump assinou, no início deste mês, uma ordem executiva sobre o tema.