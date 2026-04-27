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OpenAI e Microsoft redefinem parceria e afrouxam vínculos em IA

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 15:55:00 Editado em 27.04.2026, 16:07:31
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A OpenAI e sua parceira de longa data, a Microsoft, firmaram um novo acordo que dá à startup de inteligência artificial mais liberdade para fazer parcerias com rivais da Microsoft, estabelece um teto para a parcela de receita que ela precisa compartilhar com a gigante do software até 2030 e remove uma cláusula controversa presente em acordos anteriores. A Microsoft, por sua vez, manterá acesso aos modelos e produtos da startup.

O pacto entre as empresas ficou contencioso no ano passado, à medida que a corrida da IA se intensificou - em parte por causa do controle que a Microsoft tinha sobre a propriedade intelectual da OpenAI e de acordos de exclusividade firmados no relacionamento entre elas.

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O acordo revisado é um sinal de como as necessidades competitivas de cada empresa estão mudando na batalha pela supremacia em IA - e da importância de ter mais flexibilidade para se associar a outros parceiros. OpenAI e Microsoft estão criando uma série de ferramentas para empresas e consumidores, ao mesmo tempo que desenvolvem modelos proprietários para alimentá-las. A startup está considerando uma oferta pública inicial de ações (IPO, em inglês) já neste ano.

As empresas disseram que o acordo revisado oferece maior previsibilidade e está "fundamentado em flexibilidade, certeza e foco em levar os benefícios da IA de forma ampla".

O acordo, anunciado nesta segunda-feira, permite que a OpenAI venda seus produtos por meio de qualquer provedor de nuvem - uma liberdade que ela busca há muito tempo. A empresa de Sam Altman afirmou que a Microsoft continua sendo sua "principal parceira de nuvem". Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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