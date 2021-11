Onyx: nossa recuperação é constante e consistente

Da Redação

O ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, destacou que os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que a recuperação "é constante e consistente".

O Caged mostrou saldo líquido positivo de 253.083 carteiras assinadas em outubro, nova desaceleração. Em setembro, a geração líquida foi de 312.066 vagas. No ano, o saldo é positivo em 2,645 milhões de postos.

Para reforçar seu ponto, Onyx também citou a redução da taxa desemprego para 12,6% no terceiro trimestre, conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta terça-feira, 30.

Em defesa da gestão do governo Bolsonaro durante a crise sanitária, Onyx também disse que os números do Caged mostram a importância do equilíbrio entre medidas de saúde e de economia na pandemia de covid-19.

Onyx repetiu ainda que, em breve, serão lançadas medidas para aumentar as oportunidades para trabalhadores que estão hoje na informalidade, o que ele chama de "rampa de acesso" à formalização.

Em outro evento mais cedo, o ministro disse que o governo já tem pronto o projeto para implementar o serviço social voluntário. Segundo ele, a iniciativa deverá ser apresentada na virada do ano, mas o Executivo ainda discute se será publicada via Medida Provisória ou por projeto de lei.

Sobre o Auxílio Brasil, o ministro destacou que o programa vai dobrar os recursos para as camadas mais vulneráveis da população e dará impulso para a economia.