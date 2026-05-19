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ONU: economia do Brasil deve desacelerar; previsão para alta do PIB 2026 é mantida em 2%

Escrito por Gustavo Nicoletta* (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 13:54:00 Editado em 19.05.2026, 14:01:04
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O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil deve desacelerar a 2,0% em 2026, de 2,3% em 2025, segundo projeções da Organização das Nações Unidas (ONU) divulgadas em relatório semestral sobre perspectivas para economia global. Para 2027, a projeção é de uma expansão de 2,3%. As estimativas não foram revisadas em relação ao relatório anterior, divulgado em janeiro.

A ONU afirma que o crescimento brasileiro deve perder força ao longo deste ano por causa de "condições monetárias ainda restritivas" - uma referência à taxa Selic em nível muito superior ao da inflação. No entanto, ressalta que há elementos de apoio á demanda doméstica.

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"Medidas expansionistas, incluindo aumentos do salário mínimo e elevação dos limites de isenção do imposto de renda para famílias de menor renda, darão algum apoio à demanda interna", afirma a ONU.

O relatório também observa que vários países registram um mercado de trabalho resiliente em 2026, entre eles o Brasil, e que o País avança com políticas industriais. "Alguns países estão avançando com estratégias ambiciosas - por exemplo, o Brasil com a Nova Indústria Brasil, com apoio de financiamento ao desenvolvimento e suporte setorial direcionado."

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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