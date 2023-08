ONS se comprometeu a entregar relatório nas próximas 48h, diz ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) coloca como prazo limite 48 horas para entregar relatório com diagnóstico sobre as causas do apagão que atingiu 25 Estados do País e o Distrito Federal.

Ele disse ainda que, além da apuração do ONS e demais órgãos setoriais, serão acionados o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que atuaram quando, no começo do ano, houve sabotagem a torres de transmissão de energia.

O ex-senador afirmou que setor é sensível, requer planejamento e total e completo monitoramento, mas que sistema é "seguro" ainda que toda ocorrência aponte para possíveis aperfeiçoamentos.

Silveira disse ainda que uma das primeiras providências tomadas foi iniciar processo para conclusão dos projetos de transmissão e dar segmento aos leilões.