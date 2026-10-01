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ONS lista cerca de 380 pontos de conexão à rede para baterias e capacidade remanescente em 85%

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou uma lista de aproximadamente 380 pontos físicos de conexão na rede de transmissão elétrica. Do total, 85% apresentam capacidade remanescente para novos sistemas de armazenamento de baterias nos Leilões de Reserva de Capacidade que ainda serão realizados.

Os dados estão em nota técnica divulgada em conjunto com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

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Esses pontos físicos, passíveis de conexão à rede, são chamados de "barramentos". As duas maiores unidades com "sobra" para conexão de baterias estão em Minas Gerais: Arinos 2 e Janaúba 3, que somam atualmente 5,8 gigawatts (GW) em disponibilidade. Do total de 380, aproximadamente, apenas 15% não dispõem de capacidade remanescente para nova conexão.

Como a Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, informou, o primeiro leilão de baterias para armazenamento no Brasil está atraindo grandes organizações do setor de energia. Petrobras, Axia, Engie, Taesa e Isa Brasil são algumas das centenas de companhias que cadastraram projetos para o leilão.

A recarga dos Sistemas de Armazenamento de Energia em Baterias (BESS, na sigla em inglês) poderá ser feita, em até 88%, por eletricidade que hoje está sendo desperdiçada pelos elevados cortes de geração. O levantamento é da Volt Robotics, em trabalho desenvolvido para a Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia (Absae).

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Na referência da Análise de Impacto Regulatório da Aneel, o custo efetivo do BESS fica entre 63% e 83% menor que o do último Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP). Além disso, o uso de baterias pode reduzir algumas parcelas de encargos pagas pelos consumidores, inclusive os chamados encargos de restrição da operação.

O leilão inédito de baterias está previsto para dezembro deste ano. No Encontro do Armazenamento 2030, realizado pela Absae na semana passada, foi destacado que o país precisará agregar cerca de 7 GW em sistemas de armazenamento nos próximos 10 anos para suprir as necessidades de potência. O dado é do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2035.

Em junho, o MME publicou portaria que fixa as regras iniciais para a inédita contratação de sistemas de baterias, que irão contribuir para a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN). Na prática, serão dois leilões, nos dias 2 e 4 de dezembro. O primeiro prevê conteúdo nacional, e o segundo será aberto a todos os projetos de sistemas de armazenamento em baterias.

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Houve o cadastramento de 6.091 projetos na EPE. O número de inscrições, no entanto, não corresponde necessariamente à quantidade de empreendimentos que estarão aptos a disputar os leilões. Os projetos ainda passarão pelas etapas de análise e habilitação técnica conduzidas pela EPE.

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