ONS: Custo Marginal de Operação fica nulo no Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste

O Custo Marginal da Operação (CMO) médio da semana operativa que começa amanhã, 4, e se estende até a próxima sexta-feira, 10 de julho, ficou zerado nos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste, informou nesta sexta-feira, 3, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

O CMO é o custo para produzir 1 MWh adicional para atender ao Sistema Interligado Nacional (SIN). Se o valor está em R$ 0,00 por megawatt-hora, significa que o sistema possui excedente de geração e que há usina que pode gerar energia extra no submercado sem custo adicional para o SIN.

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Na prática, o que tende a ocorrer são cortes de geração renovável e vertimento turbinável, isto é, água que passa pelas comportas das usinas hidrelétricas e poderia gerar eletricidade, mas é desperdiçada (vertida) porque o sistema elétrico não precisa dessa energia.

No Norte, o CMO caiu 7,6%, dos R$ 313,04 por MWh vigentes na última semana para R$ 289,25 por MWh. A queda reflete o fim da parada para manutenção da termelétrica Jaguatirica 2, conforme previsto.

O desacoplamento entre Norte e o restante do SIN significa o atingimento de limites de intercâmbio de energia entre os subsistemas.

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Geração térmica

Diante da situação sinalizada para a operação da próxima semana, a previsão é de uma geração térmelétrica total de 7.577 megawatts médios (MWm) em todo o SIN, dos quais 6.699 MWm por inflexibilidade das usinas declarada pelos agentes. Outros 878 MWm estão previstos por "ordem de mérito" de custo.

Os montantes são indicativos. O acionamento efetivo das térmicas é definido na programação diária do ONS. Considerando os valores propostos, o custo de operação esperado para a semana é de R$ 466,6 milhões.