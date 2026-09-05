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ONS avalia necessidade de acionamento do plano emergencial no feriado

Escrito por Ana Paula Machado (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que, após análise das condições operativas, identificou como "média" a probabilidade de acionamento do Plano de Gestão de Excedentes de Energia neste domingo, 6, e como "baixa" no feriado de segunda-feira, 7.

A medida pode ser adotada em situações nas quais, após a redução da geração coordenada pelo ONS, permanece a necessidade de restringir a produção de energia das distribuidoras para assegurar o equilíbrio entre geração e carga, preservando a estabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN).

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"Assim, as equipes técnicas seguem monitorando o cenário para garantir a adequada operação durante os períodos de carga reduzida", informou o ONS. "Sendo assim, no sábado e no domingo, dias 5 e 6, serão realizadas as programações para os dias seguintes, quando será confirmada ou não a necessidade de acionamento do plano", informa o ONS.

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ENERGIA/ONS/PLANO EMERGENCIAL/FERIADO
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