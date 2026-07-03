Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

ONS: Afluência no Sul na próxima semana operativa será de 232% da média histórica

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em 03.07.2026, 19:42:00 Editado em 03.07.2026, 19:49:02
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A próxima semana operativa, que vai deste sábado, 4, até a próxima sexta-feira, 10, deve ser de muita água nos reservatórios das hidrelétricas do Sul. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) projeta um volume de Energia Natural Afluente (ENA) de 25.741 MW médios no subsistema, o correspondente a 232% da média histórica. O volume é superior ao esperado para o Sudeste/Centro-Oeste, de 25.517 MWm (100% da média), sendo que este submercado costuma ter volumes de afluência significativamente maiores, por concentrar a maior parte do armazenamento do País.

Em relatório executivo sobre a "revisão 1" do Programa Mensal de Operação (PMO), o ONS explicou que a passagem de duas frentes frias pela Região Sul ocasionou precipitação superior à média semanal na bacia do rio Iguaçu e próximo a média nas bacias dos rios Uruguai, Jacuí, Taquari-Antas e na incremental da hidrelétrica de Itaipu. E áreas de instabilidade no oeste da região no próximo final da semana devem ocasionar chuva entre a média e inferior à média nas mesmas bacias na próxima semana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No consolidado do mês de julho, o ONS elevou em 5 pontos porcentuais (p.p.) a previsão de ENA para o Sul, para 155% da média de longo termo, ou 17.238 MWm. O nível de armazenamento esperado ao fim do mês se manteve praticamente estável, em 86,9%, acima dos atuais 71,9%.

A ENA prevista no Sudeste/Centro-Oeste no consolidado de julho subiu 1 p.p., para 97%, ou 24.795 MWm. O nível de Energia Armazenada esperada no fim do mês oscilou de 65,8% para 65,6%.

No Norte, a ENA projetada para julho também aumentou 1 p.p., para 64%, ou 3.312 MWm. Já o armazenamento esperado cresceu 0,3 p.p., para 94,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já no Nordeste, o volume projetado recuou 2 p.p., para 62% da MLT, ou 2.309 MWm. Apesar disso, o ONS elevou a previsão de a Energia Armazenada ao fim de julho para 83,6%, frente os anteriores 82,9%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
hidrelétricas ons Reservatórios SEMANA Sul
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV