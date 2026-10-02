ON Semiconductor reduz compra da Synaptics a US$ 5,7 bilhões e fará pagamento em dinheiro

A ON Semiconductor vai adquirir a Synaptics em dinheiro, e não mais por meio de troca de ações, em uma operação reduzida, segundo um acordo revisado entre as duas empresas. A ON informou na quinta-feira que pagará US$ 123 por ação da Synaptics, avaliando o negócio em cerca de US$ 5,7 bilhões.

Em junho, a empresa havia concordado em emitir 1,35 ação da ON para cada ação da Synaptics, em uma transação então avaliada em cerca de US$ 7 bilhões.

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As ações da ON fecharam a US$ 118,74 em 25 de junho, dia do anúncio, mas desde então caíram para cerca de US$ 80. A revisão do acordo ocorre após a Synaptics receber uma oferta de outro interessado.

"Assim como quando anunciamos inicialmente a aquisição, a Synaptics atende a um aspecto importante de nossa direção estratégica, e acreditamos que o acordo de fusão revisado representa uma transação financeiramente mais atraente para nossos acionistas", afirmou na quinta-feira o CEO da ON Semiconductor, Hassane El-Khoury.

Pelos novos termos, a ON espera agora que a operação tenha efeito positivo imediato sobre o lucro ajustado por ação, disse El-Khoury. Ele acrescentou que a companhia identificou oportunidades adicionais de sinergias de receita e internalização de atividades, além da expectativa inicial de US$ 200 milhões em sinergias anuais recorrentes.

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O acordo revisado também elimina a exigência de que a ON Semiconductor nomeie para seu próprio conselho de administração um integrante do conselho da Synaptics.

A ON Semiconductor informou ainda que acertou a contratação de até US$ 2,45 bilhões em um empréstimo a prazo sênior garantido junto ao Morgan Stanley para financiar parte da aquisição. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado