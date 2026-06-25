ON Semiconductor concorda em adquirir Synaptics e ação tomba mais de 8% no after hours em NY

A ON Semiconductor concordou em adquirir a Synaptics em uma transação totalmente em ações com um valor empresarial de cerca de US$ 7 bilhões.

A fabricante de chips disse nesta quinta-feira, 25, que emitirá 1,35 ações para cada ação da Synaptics, o que representa um prêmio de aproximadamente 19% em relação aos preços médios ponderados pelo volume das duas ações nos últimos 10 dias de negociação.

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As ações da ON Semiconductor caíam 8,4% no after hours em Nova York, às 18h15 (de Brasília).

A ON Semiconductor afirmou que a plataforma de computação de inteligência artificial (IA) da Synaptics, a tecnologia de interface homem-máquina e as soluções de conectividade, ajudariam a atender à demanda por soluções de IA cada vez mais capazes de interagir com o mundo físico.

"Essa mudança em direção à IA Física exigirá que Energia, Sensores, Computação Conectada e Controle trabalhem juntos de forma harmoniosa", disse o CEO da ON Semiconductor, Hassane El-Khoury. "A adição da Synaptics ajuda a posicionar a onsemi na interseção desses quatro pilares, permitindo-nos capturar uma oportunidade de IA significativamente maior que se estende além do data center de IA e em aplicações de borda."

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A empresa espera que a aquisição seja acréscimo aos ganhos ajustados por ação dentro de 18 meses após o fechamento, acrescentando que impulsionará sinergias anuais esperadas de US$ 200 milhões e margens brutas.

Um membro do conselho da Synaptics se juntará ao conselho da ON Semiconductor como parte do acordo, que deve ser concluído no meio do próximo ano.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast