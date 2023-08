OMSA valida status da Argentina de país livre da gripe aviária

A Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) validou a autodeclaração da Argentina de país livre de gripe aviária em granjas comerciais. O status foi legitimado por meio da publicação no site da entidade internacional do relatório enviado pela Argentina por meio do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar (Senasa), com todas as ações sanitárias do país até o encerramento dos trabalhos no último surto em aves comerciais.

Segundo o Senasa, a divulgação do documento pela Organização Mundial tem o objetivo de recuperar os mercados de exportação. "O trabalho para o reconhecimento da zonificação de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade com os países de destino das mercadorias continua ativo e priorizado, a fim de alcançar a máxima estabilidade para o comércio dos produtos de nosso país, tendo em vista a possibilidade de um novo surto", afirma em nota.

Desde junho, não foram detectados novos surtos em aves de criação comercial, de acordo com a vigilância epidemiológica da Argentina. Ainda assim, a situação de emergência sanitária para a gripe aviária continua em vigor no país.