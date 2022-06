OMC prorroga por mais um dia Conferência Ministerial

Matheus Andrade (via Agência Estado)

A Organização Mundial do Comércio (OMC) anunciou nesta quarta-feira, 15, que a sua 12ª Conferência Ministerial foi prorrogada por um dia, até quinta-feira, 16, a fim de "facilitar os resultados sobre as principais questões em discussão". Segundo comunicado da instituição, o encontro irá durar até às 15h de amanhã no horário local, (10h em Brasília).

Ontem, a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, apelou aos membros para que se esforçassem para encontrar convergência nas várias questões em jogo na reunião ministerial e que estivessem conscientes de que o tempo estava se esgotando para concluir acordos significativos. Na ocasião, a prorrogação já era avaliada. A reunião começou no último domingo, em Genebra.