Omar Aziz: O que tem a ver a crise do STF com a votação da PEC 6X1 no Congresso?

O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1, negou nesta terça-feira, 1º, que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) com a revelação do suposto envolvimento do ministro Alexandre de Moraes no Caso Master possa afetar a tramitação da matéria no Senado. O texto aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Questionado, em entrevista à imprensa, sobre um movimento liderado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que nada mais seja votado no Congresso até a resolução sobre o impasse na Suprema Corte, Aziz respondeu: "Mas o que tem a ver a crise do STF com a votação no Congresso?"

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo o relator, a crise não afetará os trabalhos legislativos: "Não vejo uma coisa relacionada à outra. O STF é um Poder independente, eles resolvem o problema deles lá e nós resolvemos o nosso problema aqui".

A CCJ tem sessão marcada para esta quarta-feira, 2, às 9h. A PEC do fim da escala 6x1 é o primeiro item da pauta. Como o relator ainda vai ler o relatório, há a possibilidade de qualquer senador apresentar um pedido de vista. Há precedentes de comissões convocando sessões no mesmo dia como forma de acelerar a tramitação de alguma proposta.

Essa corrida contra o tempo do governo existe porque esta é a última semana efetivamente de trabalho do Senado antes do primeiro turno da eleição (o que é chamado no meio político de "esforço concentrado"). Não há previsão de novas sessões ao longo de setembro. O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro.