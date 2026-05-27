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Oito dos 9 grupos pesquisados tiveram altas de preços no IPCA-15 de maio

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 10:36:00 Editado em 27.05.2026, 10:50:17
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Oito dos nove grupos de produtos e serviços que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) registraram altas de preços em maio, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A única deflação ocorreu em Transportes, recuo de 0,33% e impacto de -0,07 ponto porcentual.

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Os aumentos foram registrados em Alimentação e Bebidas, alta de 1,38%, impacto de 0,30 ponto porcentual; Habitação, alta de 1,03% e impacto de 0,15 ponto porcentual; Vestuário, elevação de 0,36% e impacto de 0,02 ponto porcentual; Artigos de Residência, alta de 0,21% e impacto de 0,01 ponto porcentual; Saúde e Cuidados Pessoais, aumento de 1,05% e contribuição de 0,14 ponto porcentual; Comunicação, alta de 0,36%, impacto de 0,02 ponto porcentual; Despesas Pessoais, aumento de 0,50%, impacto de 0,05 ponto porcentual; e Educação, alta de 0,01% e impacto de 0,00 ponto porcentual.

Regiões

O resultado geral do IPCA-15 em maio foi decorrente de altas de preços em todas as 11 regiões pesquisadas.

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A maior taxa foi registrada em Goiânia, alta de 1,41%. O resultado mais brando ocorreu em Brasília, aumento de 0,33%.

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