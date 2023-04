Oito dos 9 grupos do IPCA tiveram altas de preços em março, mostra IBGE

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Oito dos nove grupos que integram o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registraram altas de preços em março, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

continua após publicidade .

As famílias gastaram menos apenas com Artigos de Residência, -0,27%, uma contribuição de -0,01 ponto porcentual. O resultado foi puxado pelas quedas nos preços dos itens de TV, som e informática (-1,77%), sobretudo, do televisor (-2,15%) e do computador pessoal (-1,08%).

Os eletrodomésticos e equipamentos recuaram 0,23%, após alta de 0,45% em fevereiro.

continua após publicidade .

Na direção oposta, houve elevação de gastos com Alimentação e Bebidas (0,05%, impacto de 0,01 ponto porcentual), Transportes (2,11%, impacto de 0,43 p.p.), Saúde e Cuidados pessoais (0,82%, impacto de 0,11 ponto porcentual), Despesas Pessoais (0,38%, impacto de 0,04 p.p.), Educação (0,10%, impacto de 0,01 p.p.), Habitação (0,57%, impacto de 0,09 p.p.), Comunicação (0,50%, impacto de 0,02 ponto porcentual) e Vestuário (0,31%, impacto de 0,01 ponto porcentual).

Todas as 16 regiões investigadas pelo IBGE registraram alta de preços em março. O resultado mais elevado foi observado em Porto Alegre, 1,25%, enquanto o mais brando ocorreu em Fortaleza, 0,35%.