Oi publica fato relevante confirmando falência da empresa
Escrito por Circe Bonatelli (via Agência Estado)
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A Oi publicou fato relevante na tarde desta terça-feira, 25, confirmando a falência da empresa, conforme julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
No comunicado oficial, a empresa informou que a decisão colegiada negou os recursos movidos por Bradesco e Itaú, que haviam pedido a continuidade do processo de recuperação judicial da empresa.
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A Oi acrescentou que houve a nomeação de Adriano Pinto Machado, Sérgio Zveiter e Preserva Ação como administradores judiciais dessa etapa final.