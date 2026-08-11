Oi: empresa adia divulgação de quatro balanços trimestrais de 2025 e 2026

A Oi S.A. - em recuperação judicial - informou o adiamento da divulgação das Informações Trimestrais referentes a 30 de setembro de 2025 e das Demonstrações Financeiras Padronizadas de 2025.

Segundo a companhia, o processo de elaboração e revisão de suas informações financeiras permanece em andamento. A operadora justificou que a postergação é resultado de impactos relevantes nas demonstrações financeiras associados ao processo de recuperação judicial, bem como do estágio atual dos processos competitivos em curso para a alienação de ativos já anunciados.

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Como reflexo da pendência dos balanços anteriores, os dados financeiros relativos aos trimestres findos em 31 de março de 2026 e 30 de junho de 2026 também não serão publicados neste momento. Os trabalhos de auditoria e revisão continuam sob a condução da PricewaterhouseCoopers (PwC).

A companhia afirmou que segue empenhada na conclusão dos relatórios e que atualizará os acionistas e o mercado assim que houver maior visibilidade sobre o cronograma de entrega.