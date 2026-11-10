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OCDE: taxa de desemprego fica estável em 5% em setembro, mas atinge 11,5% entre jovens

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A taxa de desemprego nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) permaneceu estável em 5% em setembro de 2026, segundo relatório divulgado nesta terça-feira, 10. O resultado ficou 0,2 ponto porcentual acima da mínima histórica de 4,8%, registrada em junho de 2023. Ao todo, 35,2 milhões de pessoas estavam desempregadas no grupo.

O desemprego ficou em 3% ou menos na República Checa, Israel, Japão, Coreia do Sul e México. Na outra ponta, Finlândia e Espanha registraram taxas de 11% e 10,3%, respectivamente. Na comparação mensal, o indicador subiu em nove países e recuou em quatro, com destaque para as altas de 1,1 ponto na Finlândia e 1 ponto na Dinamarca. A Colômbia apresentou a maior queda, de 1 ponto porcentual.

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Entre os jovens de 15 a 24 anos, o desemprego avançou 0,2 ponto porcentual, a 11,5%, maior nível de 2026 e 7,3 pontos acima da taxa de 4,2% entre trabalhadores de 25 anos ou mais. O desemprego juvenil superou 20% em Chile, Estônia, Finlândia, França, Luxemburgo, Espanha e Suécia.

Por gênero, a taxa ficou praticamente estável em 5,1% entre mulheres e 4,9% entre homens. Dados preliminares de outubro indicam que o desemprego subiu ligeiramente para 6,7% no Canadá, enquanto a taxa caiu a 4,1% nos Estados Unidos.

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