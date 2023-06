OCDE: taxa de desemprego fica estável em 4,8% pelo terceiro mês consecutivo em abril

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

A taxa de desemprego nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou estável em 4,8% pelo terceiro mês consecutivo em abril, segundo informou a entidade com sede em Paris nesta quinta-feira, 8. Assim, o número de desempregados nas economias do grupo recuou a 33 milhões, perto da mínima histórica marcada em julho do ano passado.

Entre os 38 integrantes da OCDE, dez registraram estabilidade na taxa, enquanto 14 tiveram queda e nove observaram avanço, conforme a organização. Adicionalmente, o indicador ficou no menor nível da história ou próximo dele em oito países em abril, entre eles Canadá, França, Alemanha e EUA.

A OCDE acrescenta que, naquele mês, o desemprego jovem também alcançou mínima histórica de 6,5%, estável ou em queda em todos países da zona do euro, exceto Áustria, Estônia e Finlândia e Grécia. "No entanto, as taxas de desemprego permanecem bem acima de seus níveis mais baixos na Grécia, Lituânia, Luxemburgo e Espanha", ressalta, em nota.