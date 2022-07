Sergio Caldas (via Agência Estado)

A taxa de desemprego dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 5% em maio, repetindo a leitura de abril e permanecendo no menor nível da série histórica iniciada em 2001, segundo relatório da OCDE. O documento, publicado nesta quarta-feira, 13, mostra que os países da OCDE tinham 33,8 milhões de desempregados no fim de maio, número bem semelhante aos 34 milhões do mês anterior.