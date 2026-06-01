OCDE: subsídios para indústria atingem maior nível desde 2009, liderados pela China

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revelou que os subsídios em 15 setores industriais considerados como "chave" atingiram atingiram 1,3% da receita das empresas, totalizando US$ 108 bilhões em 2024, em relatório publicado nesta segunda-feira, 1º de junho. Este foi o segundo nível mais alto em relação à receita já registrado, depois do pico em 2009, resultante da queda nas vendas durante a crise financeira global, que elevou a proporção entre subsídios e receita.

Segundo a pesquisa, por mais que os níveis de subsídios tenham aumentado na maioria das regiões, as empresas chinesas continuaram a receber apoio significativamente maior do que seus concorrentes em outros lugares.

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Entre 2005 e 2024, as companhia da China receberam, em média, de três a oito vezes mais apoio governamental do que as empresas em países da OCDE, dependendo da região.

De acordo com a OCDE, cerca de 22% dos ganhos de participação de mercado global das empresas que se expandiram nas últimas duas décadas podem ser atribuídos aos subsídios que receberam, chegando a 60% para as empresas chinesas. No entanto, a organização destaca que, ainda que os subsídios tenham aumentado a participação de mercado das empresas, eles não levaram a ganhos significativos de produtividade ou lucratividade.