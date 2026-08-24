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OCDE: PIB avança em ritmo mais forte de 0,5% no 2º trimestre, mas economias do G7 desaceleram

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) combinado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) avançou 0,5% no segundo trimestre de 2026, acelerando levemente em relação à alta de 0,4% nos três meses anteriores, segundo estimativa preliminar divulgada nesta segunda-feira pela entidade. O dado reflete um cenário misto entre os 30 países da OCDE, com 27 registrando crescimento e três sem variação do PIB.

Entre as economias do G7, o crescimento desacelerou para 0,3% no segundo trimestre, de 0,4% no primeiro, refletindo um ritmo mais fraco na Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos. Segundo a OCDE, a perda de fôlego dos EUA ocorreu principalmente por um avanço menor das exportações, redução de estoques e queda no consumo do governo. Em contraste, o crescimento no Canadá acelerou de 0,0% no primeiro trimestre para 0,8% no segundo. Na França, o PIB voltou a crescer (+0,2%), após contração de 0,1% no trimestre anterior.

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Entre outros países da OCDE, a Irlanda registrou a maior alta trimestral do PIB, de 3,9%, seguida por Israel, com 3,6%. O PIB ficou estável na Áustria, Bélgica e Chile.

Na comparação anual, a alta do PIB da OCDE acelerou para 2,3% no segundo trimestre, de 1,7% no trimestre anterior. Entre as economias do G7, os EUA tiveram o maior crescimento, de 2,1%, enquanto o Japão registrou o menor, de 0,5%.

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2º TRIMESTRE OCDE PIB
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