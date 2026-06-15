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OCDE: crescimento do PIB do G20 permanece estável em 0,7% no 1º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 15.06.2026, 08:43:00 Editado em 15.06.2026, 08:54:10
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O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, permaneceu estável em 0,7% no primeiro trimestre de 2026 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta segunda-feira, 15. De acordo com o documento, o resultado reflete um cenário misto entre os países do grupo.

A OCDE destaca que, entre as economias do G20, o crescimento acelerou na maioria dos países no período. O PIB se recuperou fortemente na Coreia do Sul, passando de -0,1% no quarto trimestre de 2025 para 1,8%, e o Brasil também se destacou, com avanço de 0,3% para 1,1%.

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O crescimento acelerou, embora de forma mais modesta, no Reino Unido (de 0,2% para 0,6%), no Japão (de 0,2% para 0,5%), nos Estados Unidos (de 0,1% para 0,4%), na Índia (de 1,8% para 1,9%), na China (de 1,2% para 1,3%), na África do Sul (de 0,4% para 0,5%) e na Alemanha (de 0,2% para 0,3%). Ainda segundo o relatório, o crescimento manteve-se forte na Indonésia (em 1,4%) e ficou inalterado na Itália (em 0,3%). O Canadá registrou crescimento zero, após contração de 0,2% no quarto trimestre de 2025.

Em contrapartida, o crescimento do PIB enfraqueceu em cinco países: Arábia Saudita (-1,2% após alta de 1,3% no trimestre anterior), México (-0,6% após avanço de 0,7%), França (-0,1% depois de alta de 0,2%), Turquia (de 0,4% para 0,1%) e Austrália (de 0,9% para 0,3%).

Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB do G20 foi 3,2% maior no primeiro trimestre de 2026. Entre as economias do grupo, a Índia registrou a maior taxa de crescimento anual, de 8,0%, enquanto o Canadá apresentou o pior desempenho, com contração de 0,1%.

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