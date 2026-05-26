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OCDE: comércio de mercadorias do G20 se expande no 1º trimestre, apesar de choques da guerra

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 10:38:00 Editado em 26.05.2026, 10:49:19
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O comércio de mercadorias do G20 se expandiu fortemente no primeiro trimestre de 2026, apesar das interrupções relacionadas à guerra no Oriente Médio, segundo relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) publicado nesta terça-feira, 26.

De acordo com o documento, tanto as exportações quanto as importações avançaram 5,3% em relação ao quarto trimestre de 2025, em dólares correntes, impulsionadas em parte pelo comércio de semicondutores e outros produtos de alta tecnologia no Leste Asiático. Estimativas preliminares indicam que o comércio de serviços do G20 também cresceu, de forma modesta, com as exportações aumentando 1,7% e as importações, 1,5%.

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Entre as principais economias, as exportações de mercadorias dos Estados Unidos aumentaram 9,3%, impulsionadas por ouro e produtos petrolíferos, enquanto as importações cresceram 8,1%, refletindo em parte maiores compras de computadores e equipamentos de telecomunicações. Na China, as exportações subiram 13,5%, lideradas por semicondutores e produtos de alta tecnologia, e as importações avançaram 16,7%. Na União Europeia, as exportações e importações tiveram alta mais modesta, de 1,1% e 1,5%, respectivamente. No Brasil, as exportações ficaram praticamente estáveis, enquanto as importações cresceram 4,2%, com destaque para eletrodomésticos e fertilizantes.

No comércio internacional de serviços, entre as economias do G7, as exportações de serviços dos EUA aumentaram 2,3%, impulsionadas por serviços de manutenção e reparo, tecnologia da informação e comunicação (TIC) e seguros, enquanto as importações cresceram 2,5%, com o avanço dos gastos com transporte e produtos de propriedade intelectual.

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