O importante é que a tributária seja promulgada neste ano, avalia Simone Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, avaliou nesta quarta-feira, 12, que não há problema em se promulgar a reforma tributária de maneira fatiada. Ela alertou, no entanto, para os riscos de se votar o texto de forma separada, abrindo espaço para muitas exceções que, na prática, acabariam com as vantagens do novo sistema.

continua após publicidade

"Votar a reforma de forma fatiada é o pior dos mundos. Mas não há problema em promulgar a reforma de forma fatiada. Não temos pressa, mas o importante é que a tributária seja promulgada neste ano", afirmou, em entrevista à GloboNews.

A ministra elogiou a escolha do senador Eduardo Braga (MDB-AM) como relator da reforma tributária no Senado, e citou a experiência do parlamentar como governador e ministro.