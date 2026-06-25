O Fed tem uma meta de inflação em 2%, estamos acima desse número há cinco anos, diz Goolsbee

O presidente do Federal Reserve (Fed) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 25, que, considerando os dois lados do mandato do Fed - pleno emprego e estabilização de preços -, o problema está "claramente no lado da inflação".

"O Fed tem uma meta de inflação em 2%, estamos acima desse número há cinco anos", disse Goolsbee, em entrevista à CNBC. O dirigente destacou as preocupações com a inflação do setor de serviços, que não é proveniente de eventos "únicos", como a alta dos preços de energia e as tarifas.

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Avaliando os resultados do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, divulgado hoje, Goolsbee afirmou que a pequena melhora no setor de serviços mostra como "nem tudo foi negativo".

O dirigente também comentou sobre a postura assumida pelo novo presidente do banco central americano, Kevin Warsh, de simplificar o comunicado de política monetária e retirar previsões explícitas para o futuro. "Eu não gosto de especular sobre o futuro das taxas. O presidente está tentando diminuir as especulações sobre as taxas em público e eu concordo totalmente com isso", relatou Goolsbee, afirmando que se sentia "desconfortável" com o uso das orientações.