'O exterior está reconhecendo avanços do Brasil', afirma Guedes nos EUA

Aline Bronzati, enviada especial (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o Brasil está conseguindo mudar a sua imagem no exterior e que o governo tem feito todo um trabalho em prol disso. Segundo ele, o cenário de "guerra" externa no início da gestão de Jair Bolsonaro faz parte do passado e agora o País tem sido reconhecido pelos seus avanços sob as óticas monetária, fiscal e democrática.

continua após publicidade .

"Ao contrário do que falam, o Brasil não está mal visto no exterior. O exterior está reconhecendo avanços do Brasil em fiscal, monetário e democracia e impressionado com o que o Brasil", disse Guedes a jornalistas nesta quinta-feira, 14, após encerrar sua agenda no âmbito das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ele voltou a comparar a situação econômica do Brasil com os países desenvolvidos. Segundo Guedes, a história de que os emergentes reagiam depois e que tinham de aprender com as economias mais avançadas não é mais uma verdade. Como exemplo, o ministro tem reforçado que as expectativas de inflação para o Brasil têm sido revisadas para baixo e de crescimento para cima neste ano.

continua após publicidade .

"O preconceito contra o Brasil está se dissolvendo", afirmou, acrescentando que o Brasil abriu a sua economia enquanto o mundo estava com medo.

O ministro comentou ainda sobre acordos com a Índia e Indonésia para avançar na questão ambiental. Segundo ele, o objetivo é fazer com que os outros países paguem o Brasil por serviços ambientais, ou seja, por manter suas florestas de pé. "O mundo vai nos pagar pela manutenção desses bens públicos", disse, alegando que ouros países desenvolvidos já demonstraram interesse nisso.

Sobre sua participação no G-20, grupo que reúne as maiores economias do mundo, o ministro contou que o foco da reunião foi a infraestrutura, finanças sustentáveis e impostos. Ele destacou ainda os pontos positivos da economia brasileira, na ocasião.

continua após publicidade .

Já no café da manhã promovido pela Índia, na manhã desta quinta, a pauta predominante foi a inflação de alimentos e de energia, conforme Guedes. O ministro disse que o encontro foi uma espécie de troca informal de guarda. Isso porque a presidência do G-20 está nas mãos da Indonésia e passará para a Índia no próximo ano.

O café organizado pela Índia teve a participação da alguns poucos países, entre oito e nove, de acordo com Guedes. Além do Brasil, os Estados Unidos, representado pela secretaria de Tesouro do país, Janet Yellen, e ainda nomes como Arábia Saudita e Alemanha.

Guedes ainda teceu elogios à Índia e traçou um prognóstico positivo para o País. "O Brasil defende a Índia porque é democracia, com engrenagem que está funcionando bem, e um modelo ao mundo. A população da Índia será maior que a da China", disse.

continua após publicidade .

Argentina

Paulo Guedes também afirmou que a reunião bilateral que teve com o seu homólogo argentino, Sergio Massa, foi pedida pela Argentina, que solicitou ajuda do Brasil na obtenção de financiamentos. Ele negou que o assunto da reunião tenha sido a presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e disse que, na verdade, a instituição deve ser central no apoio para que o país consiga o suporte financeiro que precisa para sair da atual crise.

continua após publicidade .

Guedes afirmou que o Brasil já ajudou a Argentina com as negociações com o FMI. Na semana passada, o país chegou a um acordo com o organismo para mais um desembolso no valor de US$ 3,8 bilhões, elevando as cifras totais para cerca de US$ 17,5 bilhões.

"A inflação está disparando na Argentina e continua subindo com muita força", disse o ministro brasileiro a jornalistas.

Guedes demonstrou ainda disposição em ajudar a Argentina apesar de o governo atual ser de esquerda. "A gestão da Argentina não é alinhada politicamente conosco, mas estarem bem é bom para a região. Não podemos nos deixar contaminar por guerra política, normal em democracia", explicou.

continua após publicidade .

Ao falar sobre os itens que interessavam ao Brasil na relação com o país vizinho, Guedes disse que a Argentina tem muito gás natural, o que pode beneficiar o País, que procura reindustrialização com energia barata. Ele citou ainda a possibilidade de facilitar exportações agrícolas com a Transperuana, o que encurtaria essas viagens em seis dias.

O ministro brasileiro voltou a defender ainda uma moeda única para a América Latina: o peso-real. Na previsão de Guedes, em 10 a 15 anos o mundo terá cinco ou seis moedas únicas. Por causa disso, a região poderia ter a sua própria, o que ajudaria economias que perderam as suas divisas por crises. "Podemos criar uma moeda continental e o Brasil seria a âncora da América Latina", afirmou.

Plataforma para o BID

Guedes, reafirmou que não está pedindo apoio para o candidato do Brasil à presidência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), mas que tem conversado informalmente sobre a plataforma que o País defende para a instituição no âmbito das reuniões anuais do FMI. Ele negou ainda que seja o nome que será indicado, mas não quis revelar quem seria o escolhido. Segundo Guedes, o Brasil deve indicar um candidato à presidência do BID entre dez e 15 dias. "Sou muito qualificado, mas não sou candidato à presidência do BID", afirmou a jornalistas.

Guedes voltou a criticar a indicação de Maurício Claver-Carone, que foi demitido do cargo após um escândalo ético, para liderar a instituição. "A experiência de botar um americano na presidência do BID não foi boa", disse.

Depois da demissão do antigo presidente, um processo foi aberto no mês passado para escolher um substituto para o cargo. O Brasil nunca deteve a presidência do BID. Guedes tem defendido que o candidato tem de ser qualificado e o mandato tem de ser de cinco anos, sem reeleição.

"Informalmente falo com pessoas influentes sobre nossa a plataforma para o BID. Eu não peço apoio", afirmou.