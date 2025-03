Nvidia tem lucro, receita e projeções acima da expectativa no 4º trimestre fiscal de 2025

A Nvidia teve lucro líquido de US$ 22,09 bilhões em seu quarto trimestre fiscal de 2025, uma alta de 80% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O lucro diluído por ação foi de US$ 0,89, acima da previsão de analistas ouvidos pela FactSet, de US$ 0,81.

A receita da companhia foi de US$ 39,33 bilhões no período, também acima da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam US$ 38,10 bilhões. O valor representa uma alta de 78% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A receita de Data Center da gigante de semicondutores atingiu novo recorde no quarto trimestre, de US$ 35,6 bilhões, um aumento de 93% em relação ao mesmo período anterior.

A empresa também informou que os chips Blackwell entregaram US$ 11 bilhões de receita no último trimestre.

As perspectivas da Nvidia para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2026 é de uma receita de aproximadamente US$ 43,0 bilhões, acima dos US$ 42,06 bilhões previstos pela FactSet.

À luz das incertezas sobre as exportações de chips no governo de Donald Trump, por volta das 18h45 (de Brasília), as ações da Nvidia caíam 0,4% no after hours de Nova York. Os papéis subiram 3,7% na sessão regular deste quarta-feira em Wall Street.

*Com informações da Dow Jones Newswires