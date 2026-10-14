Nvidia promete US$ 250 milhões em computação para pesquisa de segurança de IA no Reino Unido

A Nvidia anunciou nesta quarta-feira, 13, uma doação de capacidade computacional avaliada em US$ 250 milhões ao longo de cinco anos para fortalecer a pesquisa de segurança e proteção ligada a sistemas de inteligência artificial (IA) agêntica no Reino Unido. O compromisso prevê a oferta de US$ 50 milhões anuais em acesso a computação para apoiar projetos no país.

De acordo com a empresa, a maior parte dos recursos será direcionada à comunidade mais ampla de pesquisa britânica em segurança e proteção de IA, com uma parcela destinada a iniciativas conduzidas pelo British Open-Ended Learning and Discovery Lab (BOLD), pelo Science of Fundamental AI Research Lab (SOFAIR) e pelo Imperial College London.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Nvidia informou que o acesso à capacidade de computação será entregue por parceiros de nuvem da companhia com base no Reino Unido e infraestrutura hospedada no próprio país, em uma iniciativa que busca também fortalecer o ecossistema local de computação. A seleção de provedores, a arquitetura técnica e os termos comerciais ainda serão definidos.

Em nota, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que capacidade e segurança em IA "devem avançar juntas" e disse que a iniciativa colocará computação acelerada nas mãos de pesquisadores britânicos para desenvolver e testar salvaguardas para modelos mais poderosos.

O ministro britânico de IA, Kanishka Narayan, classificou o anúncio como um voto de confiança na liderança do país em pesquisa e destacou a relevância do tema para a presidência britânica do G20. Já o secretário de Negócios do Reino Unido, Jonathan Reynolds, afirmou que o aporte deve acelerar avanços que ampliem a confiança e ajudem a implantar IA de forma segura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O comunicado diz que a iniciativa deverá focar temas como agentes seguros, segurança de modelos abertos e mitigação de ameaças no mundo real, além de apoiar ambientes controlados de testes, pesquisa reprodutível e métricas de avaliação de segurança.

Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado