Nvidia investiga se CEO Jensen Huang foi alvo da inteligência chinesa

A Nvidia abriu uma investigação interna após relatos de que o CEO Jensen Huang teria sido "alvo de uma operação de inteligência estrangeira", informou no domingo (9) o conselho de administração da empresa.

A decisão foi anunciada depois que Huang relatou ao conselho ter mantido um relacionamento íntimo com uma executiva que, segundo a inteligência dos Estados Unidos, coletava informações para Pequim, de acordo com o jornal The New York Times.

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Segundo o Times, em uma mensagem enviada a funcionários da companhia, Huang pediu desculpas. "Fui infiel à minha esposa", disse ele. "Minhas ações a magoaram, assim como aos nossos filhos. Não há desculpa para o que fiz. Sinto muito, profundamente."

Em comunicado, o conselho da Nvidia afirmou que "não há motivos para acreditar que a segurança nacional ou segredos da Nvidia tenham sido comprometidos", mas disse que a apuração vai analisar todas as informações disponíveis. O CEO "apoia integralmente a apuração e comprometeu-se a colaborar", informou o colegiado. Huang seguirá no comando da empresa durante a investigação.

No mês passado, o The New York Times informou que agências de inteligência dos EUA concluíram que Huang havia desenvolvido um relacionamento próximo com Alice Huang - cidadã chinesa e compradora de chips - e que ela repassava informações diretamente para Pequim.

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De acordo com o Times, Alice Huang trabalhou como repórter de televisão na China antes de se tornar executiva de alto escalão da Megaspeed, empresa de data centers sediada em Singapura e que se tornou um dos principais clientes da Nvidia no Sudeste Asiático. Nos últimos dois anos, a Megaspeed teria comprado mais de US$ 4,8 bilhões em chips da Nvidia, segundo a reportagem.

Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.