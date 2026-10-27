Nvidia investe US$ 3 bi em oferta de ações da Meta e amplia parceria de IA no Muse

A Nvidia e a Meta Platforms anunciaram uma ampliação de sua parceria em torno do produto de inteligência artificial (IA) Muse, citando demanda crescente por agentes de IA "úteis".

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, as empresas informaram que, como parte da colaboração aprofundada, a Meta pretende ampliar a implantação de infraestrutura da Nvidia, incluindo as unidades Vera Rubin e Vera (CPUs) voltadas a agentes de próxima geração. As companhias disseram ainda que avaliam cooperação em outras frentes, como monitoramento do comportamento desses agentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além do acordo operacional, a Nvidia afirmou que investirá US$ 3 bilhões na captação de recursos por emissão de ações planejada pela Meta. A Meta havia anunciado na segunda-feira um plano para levantar até US$ 95 bilhões em ondas de ofertas de ações para financiar seus investimentos em infraestrutura de IA. Inicialmente, a empresa disse que lançaria cerca de US$ 35 bilhões em ofertas públicas, compostas por US$ 22,5 bilhões em ações ordinárias Classe A e US$ 12,5 bilhões em ações depositárias, representando ações preferenciais obrigatoriamente conversíveis. Posteriormente, a Meta aumentou a fatia de ações ordinárias para US$ 25 bilhões.

As ações Classe A foram precificadas a US$ 625 por papel, enquanto as depositárias foram precificadas a US$ 50 cada. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado