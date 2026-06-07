Nvidia e SK Hynix anunciam parceria tecnológica para fornecer memória a fábricas de IA

A Nvidia e a empresa sul-coreana SK Hynix firmaram uma parceria tecnológica para avançar na próxima geração de memória a fábricas de Inteligência Artificial (IA) e acelerar o design e a fabricação de semicondutores.

O acordo se baseia em anos de colaboração profunda em coengenharia que impulsionou algumas das plataformas de computação de IA mais avançadas do mundo, segundo comunicado da Nvidia deste domingo, 7.

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"A SK hynix tem sido uma parceira extraordinária para a Nvidia, desempenhando um papel central na entrega de tecnologias de memória avançadas para as plataformas de computação de IA da Nvidia. Juntos, desenvolveremos a próxima geração de memória para fábricas de IA e apoiaremos a expansão global acelerada da infraestrutura de IA - desde o treinamento de modelos de fronteira até a IA agêntica e física", disse o fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang.

A Nvidia afirma, ainda, que a iniciativa abre caminho para a companhia fazer colaborações com fabricantes de chips e fornecedores de software de automação de design eletrônico.

O comunicado menciona que a SK Hynix está desenvolvendo gêmeos digitais (réplicas virtuais) a serem usados como base para operações autônomas de fábricas. As empresas também estão explorando maneiras de conectar gêmeos digitais com software legado existente e fluxos de trabalho de IA agêntica, permitindo que sistemas de IA raciocinem sobre dados de fábrica, automatizem tarefas e melhorem a tomada de decisões de fabricação.