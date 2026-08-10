Nvidia confirma parceria para plataforma de financiamento de IA de US$ 500 bi

A Nvidia confirmou que assinou parcerias estratégicas para estabelecer plataformas independentes de financiamento de computação com a Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs e KKR. O grupo tem o objetivo de mobilizar mais de US$ 500 bilhões em capital de terceiros para a construção de infraestrutura de IA ao longo do tempo, de acordo com comunicado da fabricante americana de chips.

Memorandos de entendimento assinados com seis das principais instituições financeiras do mundo para criar essas parcerias visam estabelecer as primeiras plataformas de financiamento de computação desse tipo em escala global para viabilizar a expansão da infraestrutura de IA em todo o ecossistema da Nvidia, incluindo laboratórios de IA de ponta, empresas e nuvens de IA.

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"A Nvidia alcançou um marco importante. Começamos construindo chips; hoje, estamos ajudando a criar uma nova classe de infraestrutura produtiva e rentável: as fábricas de IA", disse o fundador e CEO da companhia, Jensen Huang.

"Como nossa parceira estratégica, a Nvidia está nos permitindo expandir as fábricas de IA. Estamos entusiasmados com a possibilidade de ampliar a colaboração para construir e financiar a espinha dorsal da IA globalmente", disse CEO da Brookfield, Bruce Flatt.

Essas parcerias permanecem sujeitas à assinatura dos contratos finais, informou a Nvidia em comunicado em seu website.

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Após ceder 2,9% na sessão regular, as ações da Nvidia subiam 0,5% perto das 19h40 (de Brasília) no after hours da Bolsa de Nova York.