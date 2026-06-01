Nvidia aposta em PCs pessoais com IA em lançamento de novo chip que equipará notebooks este ano

A Nvidia apresentou nesta segunda-feira, 1, o novo superchip RTX Spark que promete levar funções avançadas de inteligência artificial (IA) para notebooks e computadores de mesa, com novos modelos de PCs de marcas como Microsoft e Dell previstos para chegar ao mercado ainda este ano. O modelo de chip combina capacidades de CPU (unidade central de processamento) e GPU (unidade de processamento gráfico).

O fundador e CEO da Nvidia, Jensen Huang, anunciou a novidade em Taipé, durante o evento anual Nvidia GTC, e afirmou que a Microsoft e Nvidia "vão reinventar o PC" para criação e jogos. "Quando você tiver um agente (de IA) autônomo, um agente que está ajudando você, que entende você, você pode falar com ele. Ele pode olhar para você. Você pode pedir que ele leia arquivos, vá ajudar a fazer uma pesquisa. Ele pode fazer muito mais", disse.

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Embora a Nvidia, sediada em Santa Clara, Califórnia, EUA, já tenha sido extremamente bem-sucedida no fornecimento de chips de alto desempenho para data centers, impulsionados pelo boom global de demanda por IA, a empresa traça outros planos para ampliar sua presença em sistemas e produtos de IA.

A Microsoft disse, em comunicado separado, que os computadores pessoais que rodarem os superchips RTX da Nvidia poderão suportar "modelos de IA altamente capazes" e cargas de trabalho complexas.

O movimento da Nvidia é significativo em um momento em que cresce a demanda pelo uso de agentes pessoais de IA, disse Lian Jye Su, analista-chefe do grupo de pesquisa e consultoria em tecnologia Omdia. "Para os consumidores, isso significa mais opções, o que é sempre algo bom", disse Su.

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Neil Shah, analista e cofundador da Counterpoint Research, descreveu o anúncio da Nvidia como um movimento que está "revolucionando a forma como os PCs vão parecer nos próximos 10 anos". Os novos notebooks e desktops "vão impulsionar aplicações de IA agêntica em todos os lares", disse Shah, com o objetivo de ter um "supercomputador de IA" em cada casa.

Ainda durante o discurso desta segunda, Huang afirmou que as novas CPUs Vera da Nvidia para data centers já estão em produção plena e "serão nosso novo grande motor de crescimento" no boom de agentes de IA, com os primeiros clientes esperados incluindo Anthropic, OpenAI e SpaceXAI. Ele também revelou um design de referência de robô humanoide que pode servir como um modelo para pesquisas futuras, especialmente no setor de ensino superior. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.