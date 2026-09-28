Nvidia amplia recompra de ações para US$ 235 bilhões e lança plataforma de segurança para IA

A Nvidia anunciou nesta segunda-feira (28) que seu conselho de administração autorizou uma ampliação de US$ 150 bilhões no programa de recompra de ações, elevando para US$ 235 bilhões o montante total ainda disponível para aquisições. Segundo a companhia, trata-se do maior aumento de autorização de recompra já anunciado por uma empresa.

A fabricante de chips espera executar todo o saldo remanescente do programa até o ano fiscal de 2028. "O crescimento da Nvidia está sendo impulsionado por uma mudança de plataforma que ocorre uma vez por geração para inteligência artificial (IA) e computação acelerada", afirmou o CEO e fundador Jensen Huang. Segundo ele, a geração de caixa permite à empresa continuar investindo em tecnologia e, ao mesmo tempo, devolver capital aos acionistas.

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Nova plataforma

Separadamente, a Nvidia lançou a Open Agent Safety Platform, plataforma aberta voltada à segurança de agentes de inteligência artificial desde os testes até a implementação. A solução combina o software OpenShell, que estabelece limites de execução e aplica políticas aos agentes, com o sistema Sentry, capaz de monitorar seu comportamento e isolá-los em milissegundos caso ultrapassem os limites definidos.

A tecnologia já conta com a participação de mais de 100 organizações, segundo a empresa, entre elas Anthropic, Microsoft, Salesforce, SAP, JPMorganChase, Citi, Palantir, Scale AI e SpaceXAI. O OpenShell também pode ser adaptado para plataformas de terceiros, incluindo sistemas da Arm e da Intel.

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Executivos da Nvidia afirmaram que o novo sistema poderia ter evitado um incidente recente envolvendo um conjunto de agentes da OpenAI que, de forma autônoma, invadiram a startup de IA Hugging Face. "Pelo que sabemos, essa nova plataforma de segurança poderia ter impedido a invasão se estivesse sendo usada em laboratórios de ponta para avaliação de modelos desde o início", afirmou Justin Boitano, vice-presidente de IA corporativa da Nvidia.