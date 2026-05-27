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ECONOMIA

Número de setores industriais que se dizem confiantes passou de 1 para 6, revela CNI

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 27.05.2026, 15:42:00 Editado em 27.05.2026, 15:52:58
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou nesta quarta-feira, 27, que o número de setores industriais confiantes passou de um para seis em maio. Os dados são dos resultados setoriais do Índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei).

O resultado reverte o quadro de pessimismo recorde entre os segmentos observado em abril, quando industriais de 28 dos 29 setores analisados demonstravam falta de confiança - cenário que não se via desde a pandemia de covid-19.

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"Os empresários ainda têm uma avaliação bastante negativa do desempenho das empresas e da economia, enquanto as expectativas para os próximos meses continuam moderadas. Por isso, ainda é cedo para afirmar que o resultado positivo de maio vai se repetir a ponto de reverter o quadro de desconfiança", avalia Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

No recorte por porte de empresa, o ICEI subiu 1,8 ponto entre as grandes indústrias, 1,7 ponto entre as pequenas indústrias e 1,3 ponto entre as médias. Apesar disso, o índice de todos os portes permanece abaixo da linha de 50 pontos, apontando falta de confiança.

A edição de maio do ICEI Setorial consultou 1.675 empresas - 687 pequenas, 602 médias e 386 grandes - entre 4 e 13 de maio de 2026.

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