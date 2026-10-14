Núcleo do CPI dos EUA sobe 0,3% em setembro ante agosto

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O núcleo do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês), que exclui alimentos e bebidas, dos Estados Unidos subiu 0,3% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados pelo Departamento do Trabalho. Na comparação anual, o núcleo do CPI avançou 2,6% em setembro.

Analistas consultados pelo Projeções Broadcast esperavam alta mensal de 0,2% e acréscimo anual de 2,5% em setembro.