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Nubank atribui alerta falso a erro técnico de desenvolvedor e falha de preenchimento padrão

Escrito por Daniel Tozzi (via Agência Estado)
Publicado em 13.06.2026, 17:23:00 Editado em 13.06.2026, 17:30:10
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O Nubank detalhou neste sábado, 13, por meio de nota, que a mensagem falsa disparada a clientes do banco ontem aconteceu após um desenvolvedor ter acionado, por engano, um comando com preenchimento padrão. No comunicado, o banco reforçou que foi um erro técnico pontual, "identificado e corrigido rapidamente".

Ontem, alguns clientes do banco receberam comunicados, por e-mail e pelo aplicativo da instituição, alertando sobre uma "liquidação extrajudicial" do Nubank, a pedido do Banco Central, com encerramento de todos os valores depositados nas contas dos clientes. Conforme apuração da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, cerca de 20 mil clientes teriam recebido essa mensagem falsa. Em nota, o Banco Central também negou ter havido qualquer processo de liquidação do Nubank.

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Em nota emitida hoje, o Nubank detalhou que o comunicado falso foi disparado após um desenvolvedor da empresa ter acionado por engano um fluxo de comunicação relacionado à liquidação de instituições financeiras. "Na ausência de uma instituição real vinculada a esse fluxo, o nome da companhia apareceu como preenchimento padrão", esclareceu o Nubank.

No comunicado, o banco frisa que essa mensagem atingiu um grupo pequeno de clientes e não teve impacto sobre a segurança, estabilidade ou funcionamento dos serviços, que seguiram funcionando normalmente. "Desde o início, o Nubank tratou o caso com transparência, comunicou os clientes impactados inclusive utilizando seus canais abertos. Também adotou prontamente todas as medidas necessárias para a correção imediata do problema e para evitar uma nova ocorrência", dizem.

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