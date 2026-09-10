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Nubank anuncia início de operações nos EUA e lança conta no país

Escrito por André Marinho* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Nubank iniciou nesta quinta-feira, 10, formalmente as operações nos Estados Unidos, em um novo passo da estratégia de expansão internacional que tem sido implementada ao longo dos últimos anos. A fintech passa a oferecer no país uma conta com depósitos mantidos no Lead Bank, instituição financeira coberta pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), espécie de Fundo Garantidor de Créditos (FGC) americano.

O anúncio foi feito durante evento no Nu Stadium, a sede do time de futebol Inter Miami, que firmou acordo de naming rights com a fintech no começo do ano.

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"Hoje, estamos lançando o NU nos EUA", afirmou a cofundadora e CEO do Nubank no país, Cristina Junqueira, em discurso.

No começo do ano, o Office of the Comptroller of the Currency (OCC) havia concedido uma aprovação condicional para o Nubank estabelecer um banco nacional nos EUA.

A autorização final, porém, ainda depende do aval do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e outras agências regulatórias. A expectativa é de que essa etapa seja concluída até o ano que vem.

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"Queremos ir além na próxima década. Queremos continuar construindo e levando o nosso modelo bancário para os EUA e para além deles", afirmou o CEO global e fundador do Nubank, David Vélez.

*O repórter viajou a convite do Nubank

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